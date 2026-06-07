藤枝MYFCは7日、FW山崎絢心(18)がタンピネス・ローバーズ(シンガポール)へ期限付き移籍することを発表した。期間は2026年7月1日から2027年6月30日までとなる。静岡県出身の山崎は富士市立高から今季加入。J2・J3百年構想リーグで2試合に出場した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●FW山崎絢心(やまざき・けんしん)■生年月日2007年6月25日(18歳)■出身地静岡県富士市■身長/体重172cm/65kg■経歴FC Fujiジュニアユ