元TOKIOの松岡昌宏（49）が7日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。5月31日に活動を終了した嵐のメンバーとのラストライブ後のやり取りを明かす場面があった。当日は現地・東京ドームで後輩の最後の勇姿を見届けたという松岡。「いいもの見させてもらいましたよ。とっても。感動できた」と語り、「っていうのを今から1時間ぐらい前に、サウナで二宮に言いました」と収録直前にサウナで会った二宮和也に