掃除って、「ちゃんとやろう」と思うほど面倒に感じてしまうこともありますよね。今回【ダイソー】で見つけた「ふわふわパフ」は、水だけで手軽に使いやすく、「ちょっと拭きたい」ときにぴったりでした。見た目はオシャレな美容アイテムなのに、気になる汚れをしっかり拭き取れてびっくり。実際に使ってみた様子をレポートしていきます。 両面同じふわふわ素材で使いやすそう！ 【ダイソー】「パフ」\110