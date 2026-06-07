〈「煮物は弱火でコトコト」実は間違い？ 人気料理家が明かす「野菜と火入れ」の意外過ぎる真実〉から続くチャーハン作りといえば「冷やご飯」を使うか、それとも「あたたかいご飯」を使うかが大きな分かれ目だ。実際のところ、プロはどのようにしているのか。人気料理研究家・樋口直哉氏の新著『日本の定番料理10の謎ポテトサラダはなぜ「おかず」になったのか』（NHK出版）から、一部抜粋してお届けする。【写真】この記事の