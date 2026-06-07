〈「こんな僕に相手いるのかな」48歳で婚活を始めた年収200万円の独身漫画家→“乃木坂46風”美女とデートに…結果は？ 本人が明かした“まさかの結末”〉から続く48歳で婚活に目覚めた独身漫画家の中川学さん（50）。自身の「年収200万円」を公表してマッチングアプリや婚活パーティーに挑み、その実体験を描いたコミックエッセイ『独りで死ぬのはイヤだ 年収200万円、48歳独身漫画家の婚活記』（集英社）を発売し、話題を呼ん