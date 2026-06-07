サウジクラブがG大阪FWジェバリに関心ガンバ大阪に所属するFWイッサム・ジェバリに対し、サウジアラビアの複数クラブが再び強い関心を示している。アフリカのサッカー専門メディア「Africafoot」が34歳のストライカーに対し、「来たる移籍市場で獲得を目指す複数のサウジアラビアのクラブの注目を集めている」と伝えられている。同メディアの独占情報によると、かつてエトワール・サヘルのストライカーとして活躍したジェバリ