〈「婚活する資格がない」「独りで死ねよ」年収200万円で3年間婚活した独身漫画家（50）にヤフコメで批判殺到…本人が語る婚活の反省と“現在の結婚願望”〉から続く 48歳で婚活に目覚めた独身漫画家の中川学さん（50）。自身の「年収200万円」を公表してマッチングアプリや婚活パーティーに挑み、その実体験を描いたコミックエッセイ『独りで死ぬのはイヤだ 年収200万円、48歳独身漫画家の婚活記』（集英社）を発売した。