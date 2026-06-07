４日、天津市群衆芸術館で美術展を鑑賞する来場者。（天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津6月7日】中国の天津市群衆芸術館で4日、中国大運河沿いの8省・直轄市から作品を集めた美術展（天津会場）が開幕した。入場無料で会期は6月21日まで。中国画や油絵など67点を展示し、多くの美術愛好家を引き付けている。中国大運河は長い歴史と壮大な規模を持つ水利施設で、全長約3200キロメートル。北京と浙江省杭州を結ぶ京杭大運