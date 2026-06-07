〈「女性に告白して17敗」「年収200万円」婚活を始めた48歳独身漫画家が“かわいい女性”とデート→フラれた“意外な理由”とは〉から続く 48歳で婚活に目覚めた独身漫画家の中川学さん（50）。自身の「年収200万円」を公表してマッチングアプリや婚活パーティーに挑み、その実体験を描いたコミックエッセイ『独りで死ぬのはイヤだ 年収200万円、48歳独身漫画家の婚活記』（集英社）を発売した。 ここでは、同書より一部を