〈「女性に告白して17敗」「性行為に自信がない」48歳で婚活を始めた年収200万円・氷河期世代の独身漫画家（50）が語る、“恋愛コンプレックス”の正体〉から続く48歳で婚活に目覚めた独身漫画家の中川学さん（50）。自身の「年収200万円」を公表してマッチングアプリや婚活パーティーに挑み、その実体験を描いたコミックエッセイ『独りで死ぬのはイヤだ 年収200万円、48歳独身漫画家の婚活記』（集英社）を発売した。 【衝撃