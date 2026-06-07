〈「毎晩、舐めさせられた」4歳で入所した養護施設で“性虐待”を受け…「TikTok日本一」まで上り詰めたアーティスト（25）が明かす“地獄のような幼少期”〉から続く両親はギャンブル依存症、幼少期はゴミ屋敷で過ごし4歳で児童養護施設に入所――。【写真】母親のあだ名は「妖怪」幼少期にはネグレクトや、性虐待の経験も…当時の黒主さんや、SNSで大バズりした「ダンボール影アート」などをじっくり見る「ダンボール影アート