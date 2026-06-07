8人組アイドルグループ・CUTIE STREETが5日、韓国で放送された人気音楽番組『MUSIC BANK』（KBS）に出演、「ぷりきゅきゅ」韓国語ver.を披露した。6日には同曲の音源を配信リリース、同日午後8時にミュージックビデオ（MV）公開した。【動画】CUTIE STREET「ぷりきゅきゅ」韓国語ver.のMVCUTIE STREETは、5月27日に発売された3rdシングルCD『キュートなキューたい / ナイスだね』がオリコンウィークリーシングルランキングで自