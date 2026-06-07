俳優としてだけでなく、企画・プロデューサーとしても活躍の場を広げるMEGUMIが6日、東京・TOHOシネマズ 日比谷で行われた映画『FUJIKO』公開記念舞台あいさつに登壇。4年にわたる制作過程を振り返り、「『マジムカつく！』みたいなこともたくさんありました（笑）」と木村太一監督とのエピソードを明かした。【動画】映画『FUJIKO』予告編本作は、数多くのミュージックビデオを手がけ、2023年公開の『AFTERGLOWS』で長編映画