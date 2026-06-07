米クラシック3冠最終戦「第158回ベルモントS」（ダート2000メートル）は6日、ニューヨーク州のサラトガ競馬場で9頭で争われ、ホセ・オルティス(32)とコンビ継続で臨んだ4番人気のケンタッキーダービー馬ゴールデンテンポ（牡3＝C・ドゥヴォー、父カーリン）が差し切りV。スタート後に外に寄れ、最後方からになったが早めに動いて長く脚を使い、直線ズバッと突き抜けた。良馬場で勝ち時計は2分3秒49。11番人気V（JRA発売オッズ