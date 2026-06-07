北朝鮮の金正恩総書記の妹、金与正 党総務部長は、米中首脳が北朝鮮の非核化を共通目標と確認したとするアメリカ側の見解について、「虚偽だ」と主張しました。北朝鮮メディアによりますと、金与正氏は6日に発表した談話で、5月の米中首脳会談で北朝鮮の非核化が共通目標として再確認されたとするアメリカ側の説明について、「虚偽だ」と反発しました。そのうえで、「核保有国としての地位は絶対に譲れない一線だ」と主張し、「そ