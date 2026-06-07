あまりに尊いチワワさんのワンシーンが反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で84万5000回再生を突破し、「なんですか～ この可愛さ！」「何から何まで可愛いでしかない子」「情けない顔がたまらない」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：トイレをしていたら『犬のご飯の時間』を過ぎてしまった飼い主→ドアの向こうから…あまりにも尊い『催促』】 ドアの向こうから愛