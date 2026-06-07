6日午後、京都市で乗用車が道路から京阪電車の線路内に転落する事故がありました。 6月6日午後4時半ごろ、京都府伏見区で京阪電車の運転士から「車が軌道敷内に転落している」と警察に通報がありました。 警察によりますと、乗用車が京阪電車の中書島駅と淀駅の間で道路から線路内に転落したということです。 車を運転していた50代の男性にけがはありませんでした。 この事故の影響で、京阪電車は約1時間、大阪の淀