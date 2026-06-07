俳優の大沢たかお（58）が7日までに自身のインスタグラムを更新。ジムでの様子を公開した。シンプルなグレーのスウェット姿でジムでの様子をアップ。リラックスした表情でファンを魅了した。ファンからは「大沢さんもうそろそろ『筋トレ美・写真集 By大沢たかお』発売しませんか？？？」「身体がめっちゃ大きくて顔はめっちゃ小さい」「時間を無駄にしてない姿が眩しい」「穏やかな表情から、想像以上のカラダが作られている