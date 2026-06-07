法医学者は事件・事故などで亡くなった方の死因の究明や身元の特定などを科学的に解明する専門家だ。数多くのドラマや映画で医療監修などを手掛ける東北医科薬科大学教授の高木徹也さんは「亡くなってから48時間以内にご遺体をみることができれば、2時間ほどの誤差で死後経過時間を出すことができる」という――。※本稿は、高木徹也『私たちはなぜ死ぬのか 法医学者が語る「永く、よく生きるための技術」』（CEメディアハウス）の