年収1000万円と聞くと、「余裕のある生活ができそう」と感じるかもしれません。実際、一般的には高収入に分類される水準です。しかし、現実には「住宅ローンや教育費で毎月ギリギリ」「貯金が思うように増えない」と悩む家庭も少なくありません。 特に子育て世帯では、収入が増えた分だけ支出も増えやすく、想像していたほど生活の余裕を実感できないケースがあります。この記事では、富裕層の定義や年収1000万