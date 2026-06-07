脳科学者の中野信子先生が「怒りと上手に付き合う」ための親子トレーニングを教えます。■一緒に深呼吸する強い怒りや不安を感じたとき、人は頭で考えるより先に体が反応します。思わず手が出そうになる、胸がドキドキする、これは自律神経が一気に働いているサインです。自律神経は、自分の意思とは関係なく体の働きをコントロールしているため、体の反応を自ら抑えることはできません。そこで効果的なのが「呼吸」です。呼吸は、