ロッテは7日、6月10日に開催されるTEAM26デーでTEAM26 20周年アンバサダー・内竜也氏および当日来場するマリーンズOBの岡田幸文氏、加藤翔平氏、大嶺祐太氏とのコラボグルメをZOZOマリンスタジアム内「ROOTS MARINES」にて販売することになったと発表した。6月10日のTEAM26デーは、TEAM26 20周年アンバサダーの内竜也氏と、岡田幸文氏、大嶺祐太氏、加藤翔平氏が来場し、トークショーや写真撮影会などに出演予定。当日からOB4