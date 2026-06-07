毎月、新たに発売されるビジネス書は約500冊。いったいどの本を読めばいいのか。読書家が集まる本の要約サービス「flier（フライヤー）」で、5月にアクセス数の多かったベスト20冊を、同サービスの編集部が紹介する――。写真＝iStock.com／SARINYAPINNGAM※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／SARINYAPINNGAM第1位：『1日ごとに差が開く 天才たちのライフハック』（許成準著、三笠書房）第2位：『改訂版 金持ち父さん 貧乏父