「女の敵は女」、「敵に回して、女ほど怖いものはない」・・・。女性の皆さんなら、これまで生きてきたなかで、恐ろしいほど実感していることだと思います。そこで今回は、『オトメスゴレン』読者の女性を対象に、「イケメンを目の前にしたとき、女友達に嫌われる態度」について、アンケートを実施。イケメンを目の前にした場面で、女の目線から女を見たとき、どのような振る舞いに嫌悪感を抱くのか、調査結果をまとめてみました。