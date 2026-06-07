ステーキ宮は、全粒粉ロールパンとのアレンジがより楽しめる「夏サラダバー」を、2026年6月10日から販売する。【ステーキ宮 夏サラダバーの画像はこちら】〈4月〜全粒粉ロールパン食べ放題を開始〉ステーキ宮は、4月のグランドメニュー改定で、全粒粉ロールパンの食べ放題を開始した。付属のバターとはちみつを合わせて、はちみつディップで楽しめるほか、鉄板に残ったソースをつけるなど、様々な食べ方が楽しめる。〈「夏サラダバ