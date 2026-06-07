元中日監督の落合博満氏と元ＤｅＮＡ監督の中畑清氏が７日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。番組では阪神・森下翔太外野手（２５）が６日の楽天戦（甲子園）で審判への暴言によりプロ４年目で初の退場処分を受けたことを取り上げた。落合氏は「ジャッジするのが審判なんでね、審判が一度ストライクと判定したものに関して、選手が不服を言っちゃいけないんです。それを最後まで言って、なん