ファッション性と機能性を兼ね備えたアイテムを提案する「MIESROHE（ミースロエ）」から、世界的ヘッドウェアブランド「NEW ERA®（ニューエラ）」との初コラボレーションが実現しました。今回登場するのは、都会的で洗練された雰囲気を纏うキャップとタンクトップの2型。シンプルながらも細部にこだわりが詰まったデザインで、大人の女性の日常に自然と溶け込むアイテムに仕上がっています。2026年7月上旬