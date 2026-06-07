人気アニメ「アイカツ！」のシリーズ公式Xが7日に更新。この日開催予定のイベントで、声優の日笠陽子（40）の出演が一部制限されると発表した。「お知らせ」と書き出して「本日6/7(日)開催の『ALL AIKATSU！ BAND LIVE 〜LEGGENDA VOCE〜』にご出演予定の日笠陽子さんにつきまして、ご出演内容に関するお知らせがございます。下記画像よりご確認ください」とコメント。画像では「本公演に出演を予定している日笠陽子さん (ア