「ドジャース−エンゼルス」（６日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が試合前練習中に声をあげて喜ぶシーンがあった。ドジャースの試合前練習中、外野でキャッチボールを行っていた大谷。打撃練習の打球が近くまで飛んできた。これを前方でガードしていたアイアトン通訳がナイスキャッチでピンチを救った。これには大谷も思わず声をあげて大喜び。満面笑みを浮かべてアイアトン通訳にサムズアップポーズを送った。