京都の若手広告マンらが実在のアイドルを題材に「推し活」のプロモーション企画案を競うコンテストが、京都市内で開かれた。関西を拠点に活動する女性8人組アイドル「カラフルスクリーム（カラスク）」がサプライズ登場し、グループが飛躍するためのアイデアを出し合った。【写真】サプライズ登場してパフォーマンスを披露した「カラフルスクリーム」京都広告業協会が、会社の垣根を越えて若手の「考える力」を育くもうと毎年開い