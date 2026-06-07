「アクア」最安グレードがコスパ最高！ハイブリッド専用コンパクトカーとして人気のトヨタ「アクア」。2021年に2代目へと進化しましたが、2025年9月に一部改良が行われ、デザインが一新されて話題となりました。「Z」「G」「X」という従来のグレード構成に変更はありません。特筆すべきは、装備内容が大幅に見直された点です。これにより、エントリーグレードの「X」でも必要十分な仕様となり、むしろ満足度の高いお買い得グレー