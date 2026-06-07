私はモモカ。家族は夫アサヒ、5歳の息子ヨシユキ、そして0歳の娘リナです。アサヒは子育てにかなり非協力的で、家ではソファーに座ってスマホを見つめたまま何もしません。子どもに話しかけられても無反応です。これだけでもかなりイライラするのですが、私が特に腹を立てているのは義実家での態度。アサヒは「子育てはすべて自分がやっている」とうそぶき、義両親はそれを信じきっています。「モモカちゃんは素敵な旦那さんに恵ま