職場でのコミュニケーションは働きやすさや居心地のよさにも直結するもの。最近ではハラスメントに厳しくなったり、プライベートなことに詮索しなくなったりしていますよね。そうしたなかでママスタコミュニティにはこんな質問がありました。「髪を切ったり、メイクや服装を変えたりしたときに職場の人から言われたい？言われたくない？」という内容です。『私は言われたい派です。さすがに悪口なら嫌ですが……。普通に「髪切っ