知らない人が、突然幼い我が子に触ってくる――。そんな経験をした人は意外と少なくないようだ。対処法が難しく、全国の親たちを悩ませているこの問題に対して、一人のSNSユーザーの投稿が注目を集めた。 【画像】赤ちゃんの中で一番触りたくなる部位？ 赤ちゃんに勝手に触ろうとしてきた見知らぬ女性 話題となったポストはこうだ。 「知らん（おばあさんの絵文字）が急に『かわいいねぇ～』って