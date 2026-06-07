＜BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ最終日◇7日◇宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース（茨城県）◇決勝＝7464ヤード・パー71＞国内男子メジャーの最終ラウンドが進行している。日本タイトル2冠がかかる片岡尚之、初優勝を狙う出利葉太一郎、2024年大会覇者・岩田寛の最終組が午前9時54分に1番パー4からティオフした。【写真】さすが最終組熱戦を見守る大ギャラリー単独首位に立つ片岡のティショットは、大きく右に曲