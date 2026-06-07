＜ヨネックスレディス最終日◇7日◇ヨネックスカントリークラブ（新潟県）◇6483ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。トータル7アンダー・単独首位に立つ吉田鈴、3打差2位につける政田夢乃、中澤瑠来の最終組が午前9時40分に1番パー5からティオフした。【写真】いい顔してる大ギャラリーに迎えられる吉田鈴吉田はツマ先上がりの斜面から3打目を放ち、ピン右手前約4メートルへ。バーディパットはわず