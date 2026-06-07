＜全米女子オープン3日目◇6日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞女子ゴルファー世界一を決める戦いは第3ラウンドが進行中。13位から出た畑岡奈紗が4バーディ・1ボギーの「68」をマーク。トータル4アンダーで、ホールアウト時点で首位と2打差の4位タイにつけている。【写真】9年前の貴重写真畑岡奈紗の振袖姿1番パー5で2オンに成功してバーディ発進。5番では1.5メートルにつけて伸ばし前半を2アンダーで