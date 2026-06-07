ジャイアントパンダが日本から姿を消して４か月あまり。１９７２年の初来日時に公開された劇場アニメ「パンダコパンダ」が、半世紀の時を経て再び人気を集めている。演出を手がけたのは、後にアニメ界の巨匠となる高畑勲さん（２０１８年に死去）だ。妻のかよ子さん（８６）は、映画化に情熱を注いだ若き日の夫の姿を今も思い出す。（松下聖）「トトロ」の原型宇都宮市でこの春、映画をテーマにした展覧会が開かれ、親子連れや