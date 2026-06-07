奄美地方を除く鹿児島県では、7日昼前にかけて線状降水帯が発生するおそれがあります。 大隅、種子島・屋久島地方では、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。 鹿児島地方気象台によりますと、低気圧や梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、大気の状態が非常に不安定となっています。 このため、7日昼前にかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨や激