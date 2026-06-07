女子プロゴルファーの吉田鈴選手（22）が2026年5月30日、自身のインスタグラムを更新。スイーツを楽しむオフショットを披露した。スイーツを前に満面の笑み吉田選手は、大きなマンゴーのパフェを前に、キャップをかぶった姿で笑顔の写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、薄いピンクのキャップをかぶり、グレーの長袖トップスを着用。大きなマンゴーパフェを前に、フォークを持って笑顔をのぞかせていた。この投稿