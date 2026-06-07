糖質の吸収を遅らせ満腹感が得られる！万病を遠ざける緑茶の飲み方のポイントとは 緑茶が万病を遠ざける 脂肪をためにくく、かつ健康的な体をつくるためには緑茶の栄養成分が有効です。飲み方のポイントを押さえて、日常的に飲むのがおすすめです。※掲載の情報は2021年8月現在の編集部調べによるものです。価格はすべて税込み表示です。 ●糖質の吸収を遅らせ満腹感が得られる緑茶の栄養素でまず注目したいのが、渋み成分で