岡山南警察署 6月6日午後2時15分ごろ、岡山市南区西市の国道で、軽四自動車が、前を走っていた普通自動車に追突する事故がありました。この事故で、追突された車を運転していた岡山市の公務員の男性(31)が首の痛みを訴えるなど軽いけがをしました。同乗していた岡山市の公務員の女性(27)にけがはありませんでした。 警察は、軽四自動車を運転していた配管工の男(50)を、無免許で酒気帯び運転をして事故を起こしたとして、道