投球コースの記入は投手にも打者にも役立つ情報になる！ ある程度の打席数を記入して、それを分析してみると、傾向が見えてくることがある。 ピッチャーにも野手にも貴重な情報。それをどう生かすかは、考え方と工夫次第だ。 【出典】『少年野球 スコアのつけ方』監修/一般社団法人 日本野球機構(NPB)