『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティWヒーロー夏映画2026』より、映画限定フォーム「仮面ライダーゼッツエージェンドリーム」「ギャバン・インフィニティ・アポロン」が初公開された。また、第1弾入場者特典の配布も決定した。【写真】映画限定フォーム「ギャバン・インフィニティ・アポロン」『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）は、無敵のエージェントを夢見る好青年・万津莫（よろ