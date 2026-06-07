第1回【音楽で生きるために「学校もやめてしまった」 志磨遼平を突き動かしたもの】のつづき18歳で突然上京してから数年。バンドメンバーを揃えた志磨遼平はバンド「毛皮のマリーズ」としてデビューを果たした。ドラマーに新たな人材を加え、2005年にリブートした「毛皮のマリーズ」は順調にファンを増やしていったが、志磨の20代の終わりとともに活動に終止符を打った。そして新たに立ち上がったのが「ドレスコーズ」だった。【