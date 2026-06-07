ロックバンド「ドレスコーズ」の志磨遼平（44）が最新映像作品となる「grotesque human」を今年3月に発売した。昨年7月にZepp Shinjukuで行われたライブの興奮が蘇る一作だ。常に周囲を驚かせてきた男に、ここにたどり着くまでの道程を聞いた。【写真を見る】毛皮のマリーズを経てドレスコーズへ…貴重写真で振り返る「志磨遼平」の音楽半生親世代の文化に惹かれ……幼少時は、親の影響で少し上の世代の音楽に親しんでいたとい