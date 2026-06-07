女優の本田翼（33）が7日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「私服」と書き出した本田。オールホワイトの涼しげなオフショットをアップした。「最近バナナを平らに潰してヨーグルトに蜂蜜混ぜて溶かした苦めのチョコレートをかけて冷凍にしたもの作って食べてます、おいしい」とこだわりのヘルシーおやつも紹介。「アイスの替わりに」と添えた。ファンからは私服姿に「可愛い天使だ」「天使が下界に舞い