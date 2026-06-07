メルセデスのキミ・アントネッリ＝6日、モナコ（ゲッティ＝共同）自動車のF1シリーズ第6戦、モナコ・グランプリ（GP）は6日、モナコで予選が行われ、メルセデスのキミ・アントネッリ（イタリア）がポールポジション（PP）を獲得した。ホンダのパワーユニット（PU）を搭載するアストン・マーチン勢はフェルナンド・アロンソ（スペイン）が21番手、ランス・ストロール（カナダ）が22番手。（共同）