TBS系『サンデーモーニング』（毎週日曜前8：00）が7日に放送され、膳場貴子キャスターが「うん？」と首をかしげる場面があった。【写真】なかなか貴重？首相側から見た会見の光景高市早苗首相の陣営が、誹謗中傷動画を作成したのではないかと「週刊文春」が報じている疑惑に絡み、国会質疑を紹介。野党側は、文春側が公開した高市首相の秘書のものとされる音声データについて聞いた。高市首相は「あのような音声をもとに