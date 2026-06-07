6月7日（日）の『EIGHT-JAM』では、マイケル・ジャクソンを特集する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！全世界累計興行収入はすでに7億ドルを突破――伝記映画『Michael／マイケル』が、まもなく日本でも公開されるマイケル・ジャクソン。“キング・オブ・ポップ”と呼ばれる彼は、没後およそ17年が経った今も世代を超えて愛され、世界中のアーティストにも多大なる影響を与え続けている。そこで今回は、マイケル・ジャク